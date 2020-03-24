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Belediyeden banklara oturulmaması için ilginç çözüm

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında parklardaki kaldırılamayan banklara oturulmaması için şerit çekti.


Küresel Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde alınan tedbirler üst düzeye çıkarılırken, Odunpazarı Belediyesi de çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Birkaç gün öncesine kadar Odunpazarı ilçesindeki bank ve oturma alanlarını kaldıran belediye ekipleri, şimdi de sökülemeyen oturma noktalarına el attı. Yetkililerin “evde kal” uyarısına kulak asmayan bazı vatandaşların Korona virüs taşıyıcısı olmasını engellemek amacıyla belediye ekipleri, sökülemeyen banklara şerit çekti.



'Parklar boş kaldı'


Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son bilgiye göre Türkiye'de Korona virüs tespit edilen vaka sayısı bin 529'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Koca'nın “hayat eve sığar” çağrısının Eskişehirli vatandaşlar üzerinde etkili olduğu gözlendi. Kentteki parklar ve mesire alanları boş kaldı.

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