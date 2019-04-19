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Berat Kandili nedeniyle fidan ve doğal çay dağıtıldı

Eskişehir İl Orman Müdürlüğü, Berat Kandili günü nedeniyle Türkiye’nin her ilde yapıldığı üzere, Eskişehir’de de sedef fidanı ve doğal orman çayı dağıtıldı.

Eskişehir İl Orman Müdürlüğü, Berat Kandili günü nedeniyle Türkiye'nin her ilde yapıldığı üzere, Eskişehir'de de sedef fidanı ve doğal orman çayı dağıtıldı.


Çarşı Reşadiye Camii'nde, Cuma namazından çıkan vatandaşlar, Orman Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidan ve çayları almak için uzun kuyruk oluşturdu. Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Orman Böle Müdürü Yardımcısı Adıl Koç Aslan, alanda bulunarak vatandaşlarla hem sohbet etti hem de onlara fidanlar verdi.


Dağıttım çerçevesinde 2 bin tane sedef fidanı ve 2 bin paket orman doğal çayı dağıtıldığını belirtildi.

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