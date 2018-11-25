Berberoğlu, Eskişehirliler ile buluştu

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü etkinliğine katılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Rabia Akman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın söyleşi bölümünde konuşan Berberoğlu, Adalet Yürüyüşü'nden bahsederek cezaevinde kaldığı süreçte desteklerinden dolayı Eskişehirlilere teşekkür etti. Berberoğlu, “Adalet Yürüyüşü'nü düzenleyenlere ve destekleyenlere minnettarım. Yürüyenlere de yürüyemeyenlere de minnettarım. Benim gazeteciliğim dönemini bilenler ‘Ondan casus mu olur' mu dedi ve buna inanmadılar. Ama adımı ilk kez duyanlar, o iftira ile duydu. Siz Adalet Yürüyüşü ile benim adımdan o lekeyi sildiniz. Bana daha kıymetli bir hediye veremezdiniz. O güne kadar taşıdığım ismimin kirlenmesini önlediniz. Yürüyüş başladıktan sonra benim için bir milat oldu ve o saatten sonra daha dirençli, moralli durdum içerde” ifadelerini kullandı.

Söyleşide ülke gündemi hakkında görüşlerini paylaşan Berberoğlu, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Söyleşi sonunda ise Başkan Ataç Berberoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Adalet Yürüyüşü fotoğraflarının da sergilendiği etkinlik, Enis Berberoğlu'nun Maltepe Cezaevi'nde tutuklu olarak geçirdiği günlerini konu alan kitabı Rehin'i ve Siz Yürürken Ben Yatarken Yazı-yorum isimli kitabını Eskişehirli okurları için imzalaması ile sona erdi.

Etkinliğin ardından Ataç ve Berberoğlu, İsmet İnönü Caddesi'nde ve Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak‘ta vatandaşlar ile sohbet etti.