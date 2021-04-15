Besicilere dijital ortamda hayvan pasaportu alma fırsatı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama sayesinde yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de besiciler dijital ortamdan sığır cinsi hayvanlarına pasaport temin edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan yetiştiricilerinin mobil cihazlar üzerinden hayvan pasaportu alabilmesi için bir aplikasyon geliştirdi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş uygulamanın getireceği kolaylıklardan ve yetiştiricilerin bu uygulamaya nasıl başvurulabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Gümüş, “Hayvan pasaportu ‘Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği' kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesidir. Covıd-19 salgınına karşı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bakanlığımızın devreye soktuğu dijital uygulama ile yetiştiricilerimiz gerçek ve tüzel kişiler olarak kuruma şahsen başvuru yapmadan doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler” dedi.