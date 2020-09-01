'Beslan Katliamı' unutulmadı

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihat Ertok, Beslan katliamının 16'ncı yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Rusya'nın Kuzey Osetya Özerk Bölgesindeki Beslan'da, 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının 16'ncı yıl dönümünü Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertok, yayımladığı mesajda saldırı gününü anlattı. Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyleyen Ertok, "16 yıl önce, 1 Eylül'de Beslan'daki 1 Numaralı Okul yeni eğitim yılına hazırlanmıştı. İlk derse büyük bir heyecan ve mutluluk ile gelen öğretmenler, öğrenciler ve aileler çağdaş tarihin en büyük trajedilerinden birini yaşayacaklarını bilmiyorlardı. Tören başladıktan kısa bir süre sonra silahlı bir grup, ateş açarak okula girdi ve yaklaşık bin 200 çocuk ve yetişkini okulda rehin aldı. Üç gün boyunca rehinelere su ve yemek verilmedi. 2 Eylül günü saldırganlar İnguşetya eski Devlet Başkanı Ruslan Aushev ile görüşmeyi kabul etti. 3 Eylül günü görüşmelerin devam etmesi beklenirken, rehinelerin tutulduğu spor salonunda bir bombanın patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Çatışma bittiğinde 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ölenlerin yarısından fazlası çocuktu. Olayın tüm boyutlarının ortaya konulamaması üzerine 400'den fazla kişi Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bu sorulara cevap bulmak amacıyla başvurdu. AİHM, Rusya güvenlik güçlerinin baskını sırasında 'ciddi hatalar' yaptığına, kurbanların ve sağ kurtulanların ailelerine tazminat ödenmesine karar verdi. AİHM, Rusya'nın bir 'terör saldırısı' planlandığına dair haber almasına rağmen, 'teröristlerin toplantılarını önlemek adına gerekeni yapmadığına' ve 'okuldaki güvenlik önlemlerinin artırılmadığına' hükmetti. Amacı ne olursa olsun sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyor, Beslan faciasında hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla anıyor ve bu tür acıların hiç bir daha yaşanmamasını diliyoruz" dedi.