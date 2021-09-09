Beslenme çantası satışları artışta

Koronavirüse karşı uygulanan önlemler, hayatın her yerinde olduğu gibi eğitim ve öğretimde de alındı. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü eğitim ve öğretim yılı uzun aradan sonra yüz yüze şekilde başladı. Vatandaşlar da okul ihtiyaçlarını karşıladığı çocuklarının beslenmesi konusunda kendilerince önlem aldı. Çocuklarının dışarında satılan yiyeceklerle beslenmemesini isteyen velilerin evlerinde hazırladıkları yiyeceklerin taşınması ve korunması için tercih ettikleri çantalara yönelmesi, satışları artan esnafı da şaşırttı.

Uzun yıllardır farklı çanta çeşitleri satan esnaf Murat Barış, beslenme çantası satışlarının yeni eğitim öğretim yılında önceki dönemlere göre arttığını anlattı. Barış, "İki yıl öncesine göre beslenme çantası satışları çok fazla. Veliler Koronavirüs endişesi sebebi ile çocuklarının okula götürdükleri yiyecekleri beslenme çantalarına koymayı tercih ediyorlar. Daha fazla korunaklı ve hijyenik beslenme çantalarını talep ediyorlar. Dışardan yemek yemeği istemiyorlar ve evden yemek götürmeye özen gösteriyorlar. Normal olarak virüsten korktukları için mantıklı yapıyorlar. 1. ve 5. sınıflar arasında haliyle daha çok tercih ediliyor. Ortaokula gidecek öğrenciler tercih etmiyor. Ürün satışları da yüz 100 eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte arttı. Bu yıl okul çantası satışlarının yanında beslenme çantalarının satışları da arttı." diye belirtti.