‘BestCHEESE Erasmus Plus Projesi' tamamlandı

Erasmus+ Programı mesleki eğitim için stratejik ortaklıklar faaliyeti çerçevesinde 2019 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hibe desteği alan "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının Avrupa Birliği (AB) Işığında İncelenmesi", kısa adıyla BestCHEESE Projesi, AB ortaklarından İtalya, Slovakya, Slovenya, yerel ortaklar Ankara Üniversitesi ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile tamamlandı.

BestCHEESE Projesi faaliyetlerinin tamamlanması ile tüm dünyada herkesin kullanımına açık ve ücretsiz Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Slovence, Slovakça dillerinde 5 arayüzü bulunan www.bestcheeseeu.com isimli web sitesi ve Bilgi İşlem Teknolojisi (BİT) kullanılarak 2 adet (10 ders) eğitim modülü oluşturuldu. www.bestcheeseeu.com oldukça sade ve kullanıcıların sıkılmadan eğitim almaları ve bilgi sahibi olmaları için görsel materyaller ile desteklenerek, yenilikçi ICT teknolojisi uygulandı. Modül-1 ve Modül-2 sonundaki sınavlarda başarılı olan katılımcılar ise, sertifikalarını kendi bilgisayarlarından indir butonu ile kolaylıkla alabilme imkanına sahip.

www.bestcheeseeu.com ve ICT eğitim modülleri oluşturulurken sahada çalışan teknik ve eğitici personel, tecrübelerini diğer AB ülkelerinden gelen uzman katılımcılar ile paylaştı. Dersler sadece teorik bilgilerden değil saha çalışmalarındaki bilgi birikimi sayesinde oluşan pratik bilgileri de içerdiği için kullanılabilir ve uygulanabilir eğitim modülleri hazırlandı. Proje sonunda geliştirilen yenilikçi eğitim materyalleri aracılığı ile Türkiye ve AB ülkelerinde mesleki eğitim personelleri başta olmak üzere gıda denetçileri ve eğiticileri, birincil üreticiler ve gıda güvenliği ve üretim teknolojisine ilgi duyan herkes, yöresel peynirlerin üretim teknolojilerini öğrenmeleri, günlük ve profesyonel yaşamlarında kullanmaları, yeni ürünler üretmeleri ve böylelikle mesleki bilgi düzeylerini ve tecrübelerini geliştirme fırsatını yakalamış olacaklar. Bu sayede mesleki eğitim ve öğretimde anahtar yeterliliklerin daha da güçlendirilmesi, iş temelli öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik ortaklıkların geliştirilmesi ve herkesin eğitimlere erişimini artırarak, katılımcıların temel ve mesleki becerilerini gelişmesine, böylelikle AB ülkelerindeki benzer işlerle uğraşan kurum ve kuruluşların beraber hareket edebilmesine de olanak sağlandı. Proje sonunda bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliği ile gıda güvenliği ve teknolojileri konularında yerel ve bölgesel kamu yetkililerinin bağlılığı güçlendi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ortaklarının kurumsal kapasitesi artırıldı. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında iletişim ve sosyal etkileşimle birlikte iş yapma kabiliyeti arttı. İtalya Büyükelçiliği, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür maili göndererek, yeni projeler için işbirliği davetinde bulundu. Farklı ortaklar ile yeni projeler için iş birlikleri kuruldu.

Uzun vadede Türkiye ve AB ülkelerindeki mesleki eğitim personelinin bilgi düzeyi ve eğitim-öğretimde BİT teknolojisini kullanma kapasiteleri artacak, yöresel peynir üreten gıda işletmelerinde kalite standartları yükselecek, ithalat ve ihracatın artması ile Türkiye ve AB ülkelerinin ekonomisi olumlu etkilenecek.