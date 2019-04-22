'Beyaz Altın' ve 'Kara Elmas'ın çocukları Zonguldak'ta buluştu

Lületaşı çıkarıldığı için "Beyaz Altın" adıyla anılan Eskişehir ve maden kömürü çıkarıldığı için "Kara Elmas" ismiyle bilinen Zonguldak'ın çocukları bir kez daha buluştu.

Eskişehir Cevat Ünügür İlkokulu 4-B sınıfı ve Zonguldak Kozlu Kocatepe İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerinin hayalleri hayat oldu. Üniversitede yolları kesişen ve 19 yıldır arkadaş olan Filiz ve Sultan öğretmenlerin öncülüğünde 1. sınıfta okumayı yazmayı öğrenir öğrenmez mektup arkadaşlıkları başlayan öğrenciler, 4 yıl boyunca mektuplaştılar. Geçen sene Eskişehir' de buluşunca birbirlerine söz veren, kavuşma hayali kuran çocukların amacı gerçekleşti. Zonguldak'ta buluşan öğrenciler ve velilerin hayat boyu unutamayacakları bir anısı oldu. Bu sene mezun olacak olsalar da mektuplaşmayı sürdüreceklerini ve birbirlerini ziyarete devam edeceklerini söyleyen öğrenciler, temelleri sağlam atılmış dostlukları ile yüzlerimizde gülümseme sebebi oldular.