Beyaz eşya hırsızı gözaltına alındı

Eskişehir’de bir evden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de bir evden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriye mahallesi İşbulma sokaktak bir evin kapısının kırılarak 2 buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının şüphelisi Soner K, çaldığı malzemeleri satmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.