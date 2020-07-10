Beyaz eşyada kara günler geride kaldı

Pandemi nedeniyle birçok sektörde satış hacmi küçülürken, bunlardan birisi de beyaz eşya sektörü oldu. Özellikle yeni evliler ve evlenme arifesindeki çiftlerin ihtiyacı olan beyaz eşyaya bu yıl talep az oldu. Korona virüs salgını ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama kararları, çeyizlik beyaz eşya alışverişini de olumsuz yönde etkiledi. Temmuz ayı ile birlikte düğünlerin başlaması beyaz eşyaya olan talebi tekrar yükseltti. Çiftler düğün sezonunun açılmasıyla birlikte beyaz eşya satan işletmeleri ziyaret etmeye başladı.

Ev eşyaları işletmesi sahibi İbrahim Eldem, 2019 yılına göre genel satışlarında gözle görülür bir düşüş olduğunu belirtti. Normalleşme adımlarıyla birlikte sektörde bir canlanma olduğunu ifade eden Eldem, “Pandemi süreciyle ilgili Eskişehir'de yerel mağaza olarak teknoloji mağazalarının ve AVM'lerin kapalı olmasından dolayı ilk olarak mart ayının ikinci çeyreğinde, daha sonra nisan ayı satışlarımızda gözle görülür bir düşüş oldu. Daha sonra iş ortağı olduğumuz firmaların yapmış olduğu kampanyalarla bu açığı kapatmaya başladık. Normalleşme sürecinin olmasıyla beraber tüm beyaz eşya sektöründe hızlı bir artış oldu. 2019 yılına göre düşüşümüz var, ama tabi bu da normal sayılır” diye konuştu.

“Neredeyse hiç çeyizlik mal satamadık”

Eldem, beyaz eşya sektöründe düğün sezonunun mart ve nisan aylarında açıldığının, ancak bu süreçte neredeyse hiç satış yapamadıklarının altını çizdi. Normalleşme adımlarıyla birlikte açıklarını kapattıklarını söyleyen Eldem, “Bizim normalde düğün sezonumuz mart ve nisan aylarıydı. Birçok şehirde farklılık gösterebilir, ama insanlar mayıstan eylül ayına kadar olan bir zaman zarfında evleniyorlar. Düğün salonları ve tatilleri ona göre ayarlıyorlar. Bizdeki mart ve nisan ayındaki düşüş çok fazla oldu. Neredeyse hiç çeyizlik mal satamadık. Haziran ayından itibaren bu artmaya başladı çünkü normalleşme paketiyle beraber düğün salonlarının ne zaman açılacağı ve düğünlerin nasıl olacağı gündeme geldi. Tabi ki çeyizlik bazında düşüş çok fazla oldu ancak şu anda bu açığı kapatmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karantinada beyaz eşya ihtiyacı arttı”

Karantina sürecinde vatandaşların evlerinde kaldıklarını, buna bağlı olarak daha büyük çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ihtiyaçlarının doğduğunu aktaran İbrahim Eldem, “İnsanlar şimdi evlerinde karantina sürecinde oldukları için çamaşır ve bulaşık makinesi gibi daha kapsamlı ürün istediler. Mesela çamaşır makinesi 6 kilogram ise ihtiyacı görmedi ve 9-10 kilogramlık çamaşır makinelerine talep oldu. İnsanlar evde oturdukları için daha fazla hijyen ve daha çabuk yıkayan bulaşık makinelerine doğru yöneldiler. O yüzden haziran ayında satışlarımız arttı. Temmuz ayında da artmaya devam ediyor” dedi.