İhlas Haber Ajansı

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Beyaz örtüyle kaplanan mahallede kartpostallık görüntüler oluştu

Eskişehir’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Mihalıççık ilçesinin Karaçam Mahallesi’nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Mihalıççık ilçesinin Karaçam Mahallesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.


Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi'ndeki vatandaşlar güne kar ile uyandı. Gecenin geç saatlerinde başlayan hafif kar yağışı zeminin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Çoğunluğu çiftçi olan mahalle sakinleri durumu ‘bereket' olarak değerlendirirken, uzun süredir yağışsız geçen havalardan dolayı endişelenen vatandaşların da yüzü güldü. Oluşan güzel manzaralar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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