Beylikova Belediyesi'nden deprem bölgesine Ramazan kolisi ve bayramlık kıyafet

Beylikova Belediyesi öncülüğünde, deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için iyilikte birbirleriyle yarışan hayırsever Beylikova vatandaşların 500 adet Ramazan gıda kolisi, temizlik hijyen malzemesi, bin kişilik yazlık ayakkabı ve elbise, çocuklara oyuncak hediyeleri belediye hizmet araçlarına yüklendi. Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp ve belediye personeli ile birlikte Hatay ve Adıyaman'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri teslim etmek için dualarla yola çıktı.