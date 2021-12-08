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Beylikova Belediyesi'nden Eskişehirspor'a ziyaret

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, bugün Eskişehirspor kulübünü ziyaret edip Başkan Mehmet Şimşek’le görüştü.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, bugün Eskişehirspor kulübünü ziyaret edip Başkan Mehmet Şimşek'le görüştü.


Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, kulüple ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede aynı zamanda farklı birçok mahallede hizmete devam eden Fabrika Futbol Okulları, Beylikova ilçesinde açılacak şubesi ile ilgili olarak da protokoller tamamlandı. Fabrika Futbol Okulları Beylikova Şubesi çok yakında çalışmaların başlayacağı aktarıldı.

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