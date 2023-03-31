Beylikova çiftçisine ayçiçeği tohum desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Beylikova İlçesi'nde "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Törene, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Dinçer, Beylikova Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Tuncay Örsdöven, Alpu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Tahir Özbaş ile projede görevli İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı. Proje ile 360 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Beylikova İlçesinde 17 çiftçiye 180 kg Ayçiçeği tohum desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” Projesi çerçevesinde yapılan değerlendirmede Eskişehir'de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu çerçevede yer alan projelerden Eskişehir'de "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" ile Beylikova, Tepebaşı, Günyüzü, Odunpazarı, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerinde Proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 216 çiftçiye 4 bin 260 kilogram ayçiçeği tohumu desteği verilecektir. Yüzde 70'i Tarım ve Orman Bakanlığı, Yüzde 30'u çiftçi katkısı ile temin edilen 2 Milyon TL bütçe ile 8 bin 520 dekarlık tarım arazisi ayçiçeği ekilerek üretime kazandırılacak.