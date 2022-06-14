Beylikova halkına yeni atölyeler

Beylikova Halk Eğitim Müdürü Tuncay Kara, kurulan tüm atölye ve dersliklerde kursların devam ettiğini belirtti. Kurum binalarında çocuk oyun odası ve çok amaçlı salonun aktif olarak kullanıldığının da altını çizen Müdür Kara,

“Fen Lisesinde Resim atölyesi, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi ek binasında dikiş ve el sanatları atölyesi, Atatürk Ortaokulu ek binasında Dikiş ve El Sanatlarında el beceri kursuna katılan yaklaşık 80 kadın kursiyer var. Her mahalleye bir atölye derslik ilkesiyle Ata Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallesinde oluşturulan derslikleri diğer mahallerimizde imkanlar dahilinde oluşturmaya ve her bireyin halk eğitimi merkezlerindeki faaliyetlerden yararlanmasını amaçlamaktayız. Spor salonu ve sıfır atık kütüphanesi oluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi