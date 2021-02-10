İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikova kırsal mahalleye geçişe hazır

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve mahalle muhtarlarının katılımıyla kırsal mahalleye geçiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak Beylikova Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilirken, ilçe mahallelerinin kırsal mahalleye geçişi ele alınarak 7254 Sayılı Kanunun, 10. maddesinde belirtilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde olarak getirilmesi hakkında görüşüldü. Toplantıya Başkan Alp ve ilçe mahalle muhtarlarının yanı sıra Beylikova Belediyesi Muhtarlar Müdürü Mehmet Gülmez katılım sağladı.


Toplantı sonrası tüm ilçe mahalle muhtarları kırsal mahalleye dönüşüm dilekçesi vererek konuyu Belediye Meclisine iletti. Başkan Özkan Alp tüm muhtarların istek ve dileklerini dinleyerek kırsal mahalleye geçişin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.