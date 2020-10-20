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Beylikova TOKİ konutları doğalgazla buluştu

Beylikova TOKİ sosyal konut binaları, dönüşüm için inşaat ve mekanik tesisat işlerinin tamamlanmasının ardından doğalgaza kavuştu.


Katı yakıtla ısınan 2+1 nitelikli 48 adet sosyal konutun bireysel doğalgaz dönüşüm için, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 483 bin 818 TL'lik inşaat ve mekanik tesisat işleri tamamlandı. Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve Belediye Başkanı Özkan Alp, 48 adet 2+1 TOKİ Sosyal Konutlarının doğalgaz vanasını açarak, vatandaşların doğalgaz kavuşma sevinçlerine ortak oldu ve hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

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