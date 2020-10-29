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Beylikova'da 29 Ekim kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir’in Beylikova ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'in Beylikova ilçesinde coşkuyla kutlandı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Beylikova' da düzenlenen törenle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, Belediye Başkanı Özkan Alp, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruşları temsilcileri ve vatandaşları katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Törende günün anlam belirten konuşma, şiirlerin okunması ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi.

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