İhlas Haber Ajansı

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Beylikova'da Atatürk Parkı yenilendi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan Atatürk Parkı, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda restore edildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan Atatürk Parkı, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda restore edildi.


Beylikova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamladı. Park peyzaj çalışmaları başta olmak üzere, belediye ekiplerince yapılan işlemlerde, daha modern ve göz alıcı bir hal kazandı. Parkın restore edilmesi hakkında konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, ilçemiz Atatürk Parkı'nda başlatılan restorasyon ve yenileme çalışmaları tamamlanarak, hizmete açılıyor. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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