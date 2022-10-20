İhlas Haber Ajansı

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Beylikova'da çalıntı motosiklet bulundu

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.


Beylikova İlçe Emniyet Amirliğince, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen çalışmada, park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen İ.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatılırken, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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