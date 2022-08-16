İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beylikova'da geleneksel aşure ikramı bu yıl da gerçekleştirildi

Beylikova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Düzenlenen etkinliğe Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Gök ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure ikramı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alp, “Muharrem ayı münasebetiyle Beylikova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramımızı, bu sene de gerçekleştirmiş olmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. 5 bin kişilik aşure, ilçemiz kapalı pazar önünde dağıtıldı. Muharrem ayının ülkemize, milletimize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah tüm ibadetlerimizi kabul eylesin” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.