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Beylikova'da kaldırımlara kilitli parke taşı döşeniyor

Beylikova’nın tüm sokak ve cadde kaldırımları bordür ve kilitli parke taşı ile donatılıyor.

Beylikova'nın tüm sokak ve cadde kaldırımları bordür ve kilitli parke taşı ile donatılıyor.


Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçede yapımı devam eden kilitli parke taşı ve yaya kaldırımları çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Alp, yaptığı açıklamada, "Daha önce cadde ve sokakların su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapısı ile sıcak asfalt çalışmalarını bitirdik. Şimdi ise ilçemizdeki tüm sokak ve caddelerindeki kaldırımlara kilitli parke taşı döşüyoruz. Bu sayede ilçemizin tüm cadde ve sokakları yaya kaldırımlarıyla donatıyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun'' dedi.

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