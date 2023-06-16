Beylikova'da karne heyecanı

Karnelerini dağıttığı tüm öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Beylikova Kaymakamı Saliha Karataş ve Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Çocukların tatili en güzel şekilde değerlendirmelerini isteyen Kaymakam Karataş ve Başkan Alp, "Tüm yıl boyunca çok çalıştınız, çok emek sarf ettiniz. İyi bir tatili hak ettiniz. Bol bol dinlenin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Sizin oynadığınız oyunlar bile gelişiminizin bir parçası ama tatilde de öğrenmeye devam edin. Beylikova Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi yaz okulu, spor okulu ve pek çok programı olacak. Bu ve benzeri tüm aktiviteleri değerlendirin. Kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Teknolojiden uzak kalmayın ama hayatı da ıskalamayın ve ayrıca çocukların iyi bir eğitim almaları adına özveriyle çalışan tüm öğretmenlere ve velilere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dediler.