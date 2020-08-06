Beylikova'da korona virüs denetimi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde korona virüs sürecinde dikkat edilmesi gereken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Pandemi sürecinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem arz ediyor. Bu kapsamda Beylikova ilçesinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Çay ocakları, lokantalar ve iş yerlerinde yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve ilçe Kaymakamı Abdullatif Yılmaz'ın da katıldığı denetimlerin belli zamanlarda devam edeceği öğrenildi.