İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikova'da korona virüs denetimi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde korona virüs sürecinde dikkat edilmesi gereken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde korona virüs sürecinde dikkat edilmesi gereken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.


Pandemi sürecinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem arz ediyor. Bu kapsamda Beylikova ilçesinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Çay ocakları, lokantalar ve iş yerlerinde yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve ilçe Kaymakamı Abdullatif Yılmaz'ın da katıldığı denetimlerin belli zamanlarda devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.