Beylikova'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince Beylikova ilçesinde uyuşturucu sattığı ve kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca Beylikova ilçesinde ikamet eden 11 kişinin uyuşturucu madde sattığına dair ihbar alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 13 adet hassas ölçüm aparatı, 2 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 5 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar eleme aparatı, 1 adet serum seti, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet uyuşturucu madde kalıntısı bulunan folyo ele geçirildi.

11 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu imal ve ticareti' ile ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı' suçlarından soruşturma başlatılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.