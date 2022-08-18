Beylikova'daki 350 yaz Kur'an kursu öğrencisi için mezuniyet töreni

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde yaz Kur'an kursunda eğitim gören 350 öğrenciye mezuniyet töreni düzenlenirken, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Beylikova Millet Bahçesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aslan, İlçe Emniyet Amir V. Ömer Yaşar, Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, İlçe Müftüsü Ahmet Ergün, 25 mahallenin cami imamı, kurs öğrencileri ve veliler katıldı.

Mezuniyet programında ve düzenlenen etkinliklerinde, Yaz Kur'an Futbol Turnuvası ve Kur'an kursunda yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Başkan Özkan Alp, “Yaz döneminde ilçemiz çocuklarının kurs etkinliklerden etkin bir şekilde faydalanması için Yaz Kur'an Kursu, Futbol ve Yüzme gibi diğer branşlardaki yaz kursları farklı gün ve saatlere planladık. Bu sayede yaz döneminde düzenlenen kurslara katılım oranı arttı ve yaz kurslarından öğrencileri eğitimlerinden eksik kalmadı” dedi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 350 yaz Kur'an kursu öğrencisine 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılına destek için, tüm öğrencilere eğitim seti çantası hediye etti. Beylikova Müberra Mehmet Güleç İmam Hatip Lisesi'nde devam eden etkinlikte ise hayırsever vatandaşların düzenlediği etli pilav ikramı ile mezuniyet programı son buldu.