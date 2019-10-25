Beylikova'dan askerlerimize teşekkür selamı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ‘Muhtarlar Günü' münasebetiyle bir araya gelen protokol üyeleri ve muhtarlar Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere selam durarak teşekkür etti.

Beylikova ilçesinde ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle mahalle muhtarları Beylikova Kültür Evi'nde bir araya geldi. Etkinliğe Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sarıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Muhtarlar Müdürü Mehmet Gülmez ve ilçemiz mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların devletin yürütme organı olduğunu ifade eden Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, ”Muhtarlar olarak siz vatandaşlarımız ile kamu kurum kuruluşları arasında köprü görevi görüyorsunuz. Bu yönünüzle yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tüm kamu kurumları Muhtarların ifa ettiği kamu hizmetini kamu görevini önemsiyor, önemsiyoruz. Çünkü kamu kurumlarımız bir hizmeti yürütürken bir sıkıntı ile karşılaştığında ilk aradığı kişiler sizlersiniz. Çalışmaları hızlandırma adına bizler her zaman sizlerin desteğini aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını ve önceliklerini en iyi bilen sizlersiniz. Bizler bu öncelikleri sizlerle görüşerek öne çıkarmak zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz. Sizinle koordine içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda asker selamı veren protokol üyeleri ve muhtarlar Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlere teşekkür etti.