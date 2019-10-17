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Beylikovalı miniklerden Mehmetçik'e destek

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğrenciler oluştursunlar ay yıldız ile ‘Barış Pınarı Harekatında’ görev yapan Mehmetçik’e destek verdi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğrenciler oluştursunlar ay yıldız ile ‘Barış Pınarı Harekatında' görev yapan Mehmetçik'e destek verdi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Beylikovalı minikler de destek verdi. Yeniyurt İlkokulu öğrencilerinin öğretmenleri öncülüğünde bedenleri ile oluşturduğu ay yıldız kareografisi büyük beğeni kazandı.


Minik öğrencilerin paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada da dikkat çekti.

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