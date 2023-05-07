Beylikova'ya ayçiçeği ve sorgum tohum desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Beylikova ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında desteklenen "Beylikova İlçemizin Atıl Arazilerini Ayçiçeği Sarısına Boyuyoruz Projesi" kapsamında ayçiçeği ile “Alternatif Yem Bitkisi Silajlık Sorgum Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında sorgum tohumu teslim töreni düzenlendi. Söz konusu törene İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova Kaymakamı Saliha Karataş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Dinçer, Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Enes Pala ile projede görevli İl ve İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Projeler ile Beylikova İlçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye 164 çiftçiye bin dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla 500 kilogram ayçiçeği tohumu ile 840 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla bin 680 kilogram sorgum desteği sağlandı. Proje kapsamında desteklenen tohumlukların yüzde 75'lik katkısı Tarım ve Orman Bakanlığınca, yüzde 25'lik katkısı ise üreticilerce karşılandı.