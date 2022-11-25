Beylikovay'a iki adet iş makinesi hibe edildi

Beylikova Belediyesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yükleyici iş makinası ve BEBKA'dan ise Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne traktör kepçe iş makinası hibe edildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile kurban kesilerek, dualarla iş makinaları hizmete açıldı.

İş makinalarının hizmete açılış töreninde konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ‘‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve BEBKA başvurulan mali destek projeler sayesinde İiki adet sıfır iş makinası hibe edilerek ilçemize kazandırdık. Beylikova'mıza kazandırılan sıfır iş makinalarındaki desteklerinden dolayı Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan'a ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak'a teşekkür ederim. İlçemize hibe edilen iş makinaları hayırlı ve uğurlu olsun'' dedi.