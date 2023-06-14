Beyoğlu Yeni Çarşı, TFF 2. Lig'de

Eskişehir’de oynanan TFF 3.
Eskişehir'de oynanan TFF 3. Lig Play-off final maçında, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Cemil Tunç
Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz, Fikret Sevilgen, Mete Karahan, Berkay Öztuvan (Ozan Can Dursun dk. 67), Berat Eyüpoğlu (Mustafa Acar dk. 67), Yunus Özdemir (Sefa Durmuş dk. 81 ?), Ali Sinan Gayla, Abdurrahman Üresin, Serkan Özen, Deniz Keskin, Mehmet Kaan Türkmen
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Onur Tekin, Nuri Melih Mursal, Şemsettin Ender Kılıç, Tolunay Yurtseven, Bilal Budak (Muhammed Düzgüner dk. 90+3 ?), Berk Ali Nizam (Kubilay Akyüz dk. 77), Mertcan Aktaş, Batuhan Ekici, Mutlu Güler (İbrahim Serdar Aydın dk. 70 ?), Murat Can Bölükbaşı (Celil Çelikel dk. 90+3 ?), Oğulcan Enes Demiroğlu
Gol: Berk Ali Nizam dk. 68 (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)
Sarı kartlar: Deniz Keskin, Serkan Özen (Kepez Belediyespor), Murat Can Bölükbaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)