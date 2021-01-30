Bibliyofil'de bir başyapıt: “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalı için üretilen video içeriği Bibliyofil'e bu hafta ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Talha Köseoğlu konuk oldu.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” eserini anlatan Köseoğlu bu eserin farklı bakış açılarıyla çözümlenebilecek çok katmanlı bir roman olduğunu ifade etti. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü bir modernizm eleştirisi olarak okuduğunu belirten Köseoğlu, Tanpınar'ın zaman ve saat kavramlarını bir modernite sembolü olarak kullandığını ve bu semboller üzerinden evrensel bir eleştiri sunduğunu kaydetti. Araştırma Görevlisi Talha Köseoğlu, eserin ironik ve absürt üslubuna da vurgu yaparak bu ironik yapının altında derin bir felsefe yattığını belirtti.