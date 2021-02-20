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Bibliyofil'de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından Üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Özgür Karaoğlu konuk oldu.


Bibliyofil için Jean Bottéro ve Samuel Noah Kramer'in "Mezopotamya Mitolojisi" isimli kitabını seçen Doç. Dr. Özgür Karaoğlu kitabın mitlere yaklaşımını değerlendirdi. Sümer, Hitit, Akad mitolojisinden örneklere yer veren ve bunları yorumlayan eserin önemli bir kaynak kitap olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özgür Karaoğlu, eserdeki anlatıların Sümerce ve Akadcadan çevrildiğini belirtti. Bu kitapla mitlerin toplumsal bellekteki yerini ve önemini daha iyi anlayabileceğimizi vurgulayan Doç. Dr. Özgür Karaoğlu, mitlerin günümüzde edebiyata ve sinemaya da ilham verdiğini kaydetti.

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