Bibliyofil'de Mesnevi Mektupları: “Ateş-i Aşk”

Gör. Dr. R. Duygu Tanıdı konuk oldu.

Bilal Kemikli'nin “Ateş-i Aşk” eserini bibliyofiller için anlatan Araş. Gör. Dr. Duygu Tanıdı, Mesnevi Mektupları alt başlığıyla yayınlanan kitabın mektup türü ile tasavvuf edebiyatını bir araya getirdiğini belirtti. Kitabın, Mesnevi üzerine yapılan dost sohbetlerinin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Araş. Gör. Dr. R. Duygu Tanıdı, eserde Mesnevi'den bazı kıssaların yorumlarının yer aldığını ve bu gibi eserlerin Mesnevi gibi önemli tasavvuf kitapları için başlangıç olabileceğini kaydetti.