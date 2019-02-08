Bıçaklanan kurye ağır yaralandı

Eskişehir'de çiğ köfte siparişi götürdüğü evden çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir çiğ köftecide motosikletli kurye olan Fethullah D. (28), Eskibağlar Mahallesi Eker Sokak'ta bir eve siparişi teslim ettikten sonra dışarı çıktı. Bu esnada Fethullah D. ve yanına yaklaşan M.K. (17) isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. M.K. çıkan kavgada Fethullah D.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Ağır yaralanan Fethullah D., ticari taksiyle Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Şüpheli M.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Çukurhisar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.