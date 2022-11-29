Bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi gömdükleri iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de yaklaşık 6 ay boyunca kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürüp toprağa gömdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın yargılandığı davada erteleme kararı verildi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki evinden 22 Ağustos 2022'de ayrılan 61 yaşındaki Mehmet Yerebakan kayıplara karıştı. Şahsın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine kentte arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalara polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çok sayıda arama kurtarma gönüllüleri katılmıştı.

Kutlusak cinayetini itiraf etmişti

Yerebakan'ı arama çalışmaları devam ederken, yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) ‘kasten öldürme' suçundan hakkında soruşturma yürütülen Görkem Doğan (23), suç ortağı Benan Birtane'nin (55) kendisine bıçak verdiğini ve bu bıçakla Mehmet Yerebakan'ı öldürerek Benan Birtane ile birlikte cesedi battaniyeye sarıp yaşadıkları barakanın arkasındaki alana gömdüklerini itiraf etmişti.

Maktulün vücudunda 11 adet kesici delici alet yarası tespit edilmişti

Kimlik tespiti için DNA analizi yapılmasının ardından cesedin Mehmet Yerebakan'a ait olduğu kesinleşti. Ceset üzerinde yapılan otopside maktulün vücudunda göğüs bölgesine isabet eden 4 olmak üzere 11 adet kesici delici alet yarası bulunduğu ve ölüm sebebinin bu yaralanmalara bağlı olduğu tespit edilmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ile maktul yakınları katıldı. Sanık Görkem Doğan'ın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu kardeşi Y. Doğan, SEGBİS aracılığıyla duruşmada ‘kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı.

Suçun işlendiği gün olay yerinde olduğu iddiası üzerine ifade veren sanık Y. Doğan, “Olay günü olay yerinde değildim. Suçsuzum, beraatımı talep ederim” dedi.

“Kardeş oldukları için birbirlerini koruyup bana suç atıyorlar”

Mahkemede ifadesi alınan Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Benan Birtane savunmasında, “Olay tarihinde Y. Doğan 1 aydır yanımızdaydı. Ben hurdaya çıktığımda abisiyle birliktelerdi. Y. Doğan'ın cinayete karışıp karışmadığını bilmiyorum. 2 sanık kardeş oldukları için birbirlerini koruyup bana suç atıyorlar” diye konuştu.

“Kardeşimin olayla ilgisi yoktur”

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Görkem Doğan SEGBİS ile alınan ifadesinde, “Kardeşimin olayla ilgisi yoktur. Benan başka dosyada cinayet zanlısıdır ve müebbet hapis cezası almıştır. Bu nedenle beyanına itibar edilmemesini istiyorum. Kardeşime iftira atmaktadır” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Görkem Doğan hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2023'ün Mart ayına erteledi.