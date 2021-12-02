İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Eskişehir’de bir grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Eskişehir'de bir grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinin içerisindeki bir işyeri önünde oturan Harun A, Yusufcan K, Bünyamin A. ile Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu Harun A, Yusuf Can K. ve Ufuk Ö. bıçakla yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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