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Bilecik'te derbi gerginliği

Spor Toto Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi sonrası Bilecik’te taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi sonrası Bilecik'te taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.


Bugün oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi iki takım taraftarları merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bankalar mevkiinde toplandı. Birbirlerine tezahürat ile karşılık veren iki grup daha sonra maçı seyredecekleri mekanlara geçtiler. 1-1 biten maç sonrası iki takım taraftarları bankalar mevkiinde karşı karşıya geldiler. Önce sözlü başlayan olaylar ardından kavgaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda polis sevkedilirken bir engelli taraftar yaşanan olaylarda fenalık geçirdi. Polis her iki grubu ayırırken yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.

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