Bilge, sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Dr. Uğur Bilge, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerine yaptığı ziyaretlerinde sağlık kuruluşlarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Bilge gerçekleştirdiği ziyaretlerde Aile Sağlığı Merkezleri(ASM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını gözlemleyerek idarecilerden bilgiler aldı. Sağlık personeliyle bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini de dinleyen Bilge, ilçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarını da değerlendirdi. Bilge, Beylikova ve Mihalıççık Devlet Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret ederek başhekimlerden hastaların rahatsızlıkları ve tedavileri süreçleri hakkında bilgiler aldı, hastalara şifa diledi. Bilge yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ettiklerini, yaşanan aksaklık ve eksiklikleri yerinde görerek, giderilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'ye ilçe ziyaretlerinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur da eşlik etti.