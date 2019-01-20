Bilgi yarışmasının kazananları umreye uğurlandı

Eskişehir’de bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, 3’üncüsünü düzenlediği ‘Hz.
Eskişehir'de bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, 3'üncüsünü düzenlediği ‘Hz. Muhammed'in Hayatı' adlı bilgi yarışmasında başarılı olan 13 öğrencisini kutsal topraklara uğurladı.
Umre ödüllü bilgi yarışmasını geleneksel hale getiren Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl 3'üncüsünü düzenleyerek İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını konu aldı. Bin 186 kişilik bilgi yarışmasında tatlı rekabete katılan öğrencilerden 13'ü ödülü kazanarak Hz. Muhammed'in hayatını geçirdiği topraklara gitmeye hak kazandı. Toplam 13 öğrenci, rehber öğretmenler eşliğinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Ailelerinden ayrılmakta zorlanan öğrenciler, kutsal topraklara ayak basacak olmanın heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan umre yolcuları, çekindikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler.