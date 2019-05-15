‘Bilgi Yazar' projesiyle öğrencilere siber suçlar anlatıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) son sınıf öğrencileri tarafından, ‘Bilgi Yazar' projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Siber Suçlarla Mücadele Konferansı düzenlendi.

İBF Frig Salonunda düzenlenen konferansa, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı personeller konuşmacı olarak yer aldı. Emniyet personelinin sunum şeklinde ilerlediği konferansta, güvenli internet kullanımı başta olmak üzere siber suçlar anlatıldı. Ayrıca kentte karşılaşılan siber suçlardan da örnekler gösterilerek, suç teşkil edecek unsurlar öğrencilerle paylaşıldı. Konferans sonunda ise, öğrenciler internet ve siber suçlarla ilgili merak ettiği soruları emniyet görevlilerine sorma fırsatı buldu.

“Bu projenin amacı da medya okuryazarlığı”

Yapılan konferans hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi İBF Araştırma Görevlisi ve Bilgi Yazar Projesi Danışmanı İsmail Kaplan, “Düzenlenen konferansta, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden görevli arkadaşlar geldiler. Burada bize siber suçlarla ilgili bilgilendirmede bulundular. Zaten bu projenin amacı da medya okuryazarlığı konusunda özellikle sosyal medyada karşılaştığımız içeriklerde nelere dikkat etmemiz gerektiği, bu içerikleri nasıl yorumlamamız gerektiği ve internette karşılaşabileceğimiz olası bir şüpheli duruma karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiği bu projenin amaçları arasında yer alıyor. Konferansta da bizi bu konuda bilgilendirdiler” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın doğru ve yanlış bilgiyi birbirinden ayırarak medya okuryazarlığında bir direnç kazandırmaya çalışıyoruz”

Ardından konuşan proje yürütücülerinden İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tolgahan Yüce, uygulamaya başladıkları proje hakkında bilgi vererek, “Projemizin adı Bilgi Yazar. Biz bu proje kapsamında vatandaşlarımızın doğru ve yanlış bilgiyi birbirinden ayırarak medya okuryazarlığında bir direnç kazandırma davranışı kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da emniyet teşkilatımız bize katkı sundular kendilerine teşekkür ederiz. İnternetteki dolandırıcılık ve yanlış bilgi üzerine proje geliştiriyoruz. Bu projede sürdürebilirlik konusu çok önemli bizim için. Bu yüzden emniyet teşkilatımız ve rektörlüğümüzle birlikte bir ilerleme sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü konferans siber suçlarla ilgili olarak emniyet teşkilatımızın gördüğü örnekleri ve bunlarla olan mücadelelerini anlatan bir konferans oldu. Biz de insanlara bir katkı yapmaya çalıştık. Bu konuda da bir etkinlik düzenledik. İnsanlar kafalarındaki soru işaretleri gidermek için yetkililere soru sordular. Bu konferansla Eskişehir'deki siber suçların yüksek oranda olduğunu öğrendik. Kentimiz bir üniversite şehri olduğu için sosyal medya kullanımı da yüksek seviyede. Aynı zamanda bankamatikten kart kopyalama tekniğinin kullanıldığını öğrendik. Tabi bu konuda da emniyet teşkilatımızında bir çaba içerisinde, mücadele içerisinde olduğunu gördük” dedi.