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Bilgin ve Ceylan'dan Halk Eğitim Merkezine ziyaret

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; Odunpazarı Halk Eğitim Merkezini ziyaret ettiler.


Bilgin ve Ceylan, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ek binasında çalışma yapan proje ekibini ve binada bulunan halk eğitim kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde incelediler. Kaymakam Bilgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan; Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy'dan açılan kurslarla ilgili bilgiler aldılar. Bilgin ve Ceylan; İngilizce, el sanatları, dokuma ve engelliler koordinasyon merkezi kurslarını ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet ettiler ve kendilerine çalışmalarında başarılar dilediler.


Odunpazarı Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda; kursiyerlerin yaptıkları tüm ürünler, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezinin önündeki ek binada sergileniyor.

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