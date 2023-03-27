Bilgisayar ve telefon tamir setlerinin satışları arttı

Eskişehir'de esnafların işçilik maliyetine para ödemeyi tercih etmeyen ve elektronik cihazlarını kendi başına tamir etmek isteyen bazı vatandaşlar tamir setlerine yöneldi.

Son zamanlarda artan parça ve işçilik maliyetleri sebebiyle elektronik cihazlarını kendi başına tamir etmeye yönelen vatandaşlar, esnaflardan tamir seti talep etmeye başladı. Bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan videolara bakarak cihazlarını kendi çabalarıyla onarmak isteyen Eskişehirliler, esnafların tamir seti satışlarını arttırdı. Özellikle küçük tamir setlerine büyük bir ilgi gösterildiğini söyleyen esnaf, bazı vatandaşların cihazlarını yapmak isterken bozduğunu ve değiştirmek için aldıkları parçalarla birlikte geri getirdiğini söyledi. Meslek liselerindeki öğrencilerin de yoğun talebi olduğuna dikkat çeken işletme çalışanı, özellikle elektrik ve bilişimle alakalı bölümlerde bulunan öğrencilerin dükkânlarına sık uğradığını vurguladı.

“Vatandaşlar tamir ve işçilik bedeli ödemek istemiyorlar”

Eskişehir'de bilgisayar ve telefon tamiri yapan bir işletmede çalışan Atike Karakoç, vatandaşların cihazlarını kendilerinin tamir etmek istediğini ve işçilik maliyeti ödemek istemediklerini dile getirdi. Satışların yüzde 50 oranında arttığını, ancak bu setleri alan vatandaşların yüzde 70'inin cihazlarını geri getirdiğini belirten Karakoç, “Bilgisayar ve telefon tamir seti satışlarımızda artış var. Vatandaşlar cihazlarını kendileri tamir edebilmek için bu malzemelerden talep ediyorlar. Tamir ve işçilik bedeli ödemek istemiyorlar. Bir de bazı sosyal medya platformlarında gördükleri videolara bakarak işlerini kendileri halletmek istiyorlar. Ancak genel olarak yapamıyorlar ve cihazlarını bozup bize geri getiriyorlar. Önce cihazlarını tamir etmek için ihtiyaç duydukları parçayı alıyorlar, ertesi gün cihazlarını bozuyorlar ve düzeltmemiz için bize getiriyorlar. Bilgisayarlar biraz daha geniş donanımlar olduğu için onlarda pek sıkıntı olmuyor ancak telefonlar daha küçük olduğu için ince işçilik istiyor. Tamir seti satışlarımız yüzde 50 oranında artarken, vatandaşların yüzde 70'i bu setlerle cihazlarını yapmaya çalışırken bozuyor. Bir de meslek liseleri biraz daha çoğaldığı için elektronik ve bilişim gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin talebi fazla oluyor. Tamir setlerimizin fiyatları 30 liradan başlıyor, 230 liraya kadar yükseliyor” dedi.