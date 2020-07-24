Bilim Kurulu üyesinden kurban satış, hayvan kesim ve et dağıtım uyarıları

Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda kurban satışı, kesimi ve dağıtımı sırasında Covid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri hatırlatarak kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, kurban satış ve kesimlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Kurban Bayramı'nda yerine getirilen en önemli vecibenin kurban kesilmesi olduğunu, bu hizmetlerin Bakanlar Kurulu kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmekte olduğunu anlatan Metintaş, "Kurban kesimi işleri, kesinlikle 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de yayımlanan usul ve esaslara göre yapılmalıdır. Kurban alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen özel seçilmiş yerlerde yapılmalı, kurbanlar kesinlikle belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmelidir. Vatandaşlar belediyeler tarafından belirlenen ve onaylanan yerler dışında kurban alışverişi ya da kurban kesimi yapmamalıdır. Kurban satış ve kesim yerlerinin çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan olabildiğince arındırılmış olması beklenmektedir. Kurban satış alanı bulunan ilçelerde/yerleşim yerlerinde vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için belediyeler tarafından gerekli önlemler alınacaktır. Bu amaçla rutin ve standart uygulamaların yanı sıra, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenen ek önlemler de alınacaktır. Önlemlerin denetimi belediyeler ve hatta sağlık ve güvenlik amirlerince yapılacaktır. Ancak resmi denetimler yoğun bir aktivite gününde yetmeyeceği için vatandaşlar da oto denetim yapmalı, ilan edilen kuralları takip edip, öğrenip, kuralları çiğneyenleri uygun bir üslupla uyarmalıdır" diye belirtti.

Prof. Dr. Selma Metintaş, her sorumluluk sahibi vatandaşın kendisini bir ‘Covid-19 pandemi gönüllüsü' olarak kabul etmesi gerektiğini anlatarak, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

"Öncelikle belirtilmesi gereken husus şudur: Covid-19'dan korunmada yapılacakların başında gelen ‘2 M - 2 E Kuralı' yani ‘maske, mesafe - el hijyeni ve ellerin ağza, buruna ve gözlere dokunmaması kuralları' her yerde olduğu gibi kurban satış ve kesim yerlerinde de geçerli olmalıdır. Hayvan satış alanlarında; her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır, giriş ve çıkış kapıları ayrı ve kontrollü olmalıdır, satış ve kesim noktalarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, girişte ateş ölçümü sırasında ateşi 38 derece üzerinde olanlara maskeleri yoksa önce tıbbi maske takılmalı, ardından girişlerine izin verilmeden sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanmalıdır, Covid-19 özellikle 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireyler arasında ağır seyrettiğinden bir yasak olmasa bile Covid-19 risk grubunun, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireylerin hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması daha uygun olacaktır, hayvan kesim ve satış yerlerinin girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği veya yüzde 70'lik kolonya bulundurulmalıdır, bireyler arasında mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir, satış ve kesim yerlerinde herkes maske takmalıdır, maske ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır, maske kirlendikçe değiştirilmeli ve maske değiştirilirken el hijyeni sağlanmalıdır, hayvan satış alanlarında uzun süre kalınmamalı, bu konuda uyarılar yapılmalıdır, müşteriler ve satıcılar arasında tokalaşma asla olmamalıdır, hayvan kesimi sırasında kesimi yapmak üzere yan yana gelen insanlar arasında 1 metreden daha az mesafe olacağı açıktır, bu nedenle kesim yapan tüm insanlar; hayvanı tutan, bağlayan, gözünü kapayan, yere yatıran vs. mutlaka maskeye ek olarak yüz koruyucu takmalıdır, eldiven sadece ete dokunma sürecince takılmalı, sonrasında hemen çıkarılmalı ve eller su ve sabunla yıkanmalıdır, her bir hayvan kesimi ya da et parçalaması sonrası eldiven değiştirilmelidir. Kurban kesimi Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleşebileceğinden kesim alanlarında kalabalık oluşumunu azaltmak için randevulu sistem kullanılarak kesim işleri üç güne dağıtılabilir. Et kesimi, parçalanması, poşetlenmesi ve dağıtımı sırasında hem genel hijyen kurallarına hem de 2M - 2E Kuralı'na uyulmalıdır. Bunun için etle temas öncesi ve sonrası eller su ve sabunla yıkanmalıdır."

Et dağıtımında nelere dikkat edeceğiz

Metintaş, et dağıtımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak da , "Dağıtılacak etler parçalar halinde ayrı ayrı poşetlenmelidir, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar et dağıtımı yapmamalıdır; ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, Covid-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişiler kurban eti dağıtımı yapmamalıdır, dağıtım sırasında maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Bayram süresince Covid-19 önlemlerine uymamız ve uymayanları nazikçe uyarmamız önemli ve gereklidir. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için lütfen uyarıları dikkate alalım ve güzel bir bayram geçirelim.” diye kaydetti