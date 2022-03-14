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Bilinçli su tüketimi için “Mavi Okul-Bugünden Gelecek İçin Su” projesi

Eskişehir’de Habip Edip Törehan ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Mavi Okul-Bugünden Gelecek İçin Su” (Blue School-Water For The Future) projesini hayata geçirdiTürkiye-Azerbaycan ortaklığı ile yürütülen projede görev alan öğrencilerin temel amacı, eğitim sürecinin sonunda bilinçli su tüketiminin önemini anlamak, toplumsal duyarlılığı arttırarak edinilen bilgilerin davranışa dönüştürmelerini sağlamak ve bu bilinci eğitim kurumlarında farkındalık oluşturarak yaygınlaştırmak olacak.

Eskişehir'de Habip Edip Törehan ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Mavi Okul-Bugünden Gelecek İçin Su” (Blue School-Water For The Future) projesini hayata geçirdi


Türkiye-Azerbaycan ortaklığı ile yürütülen projede görev alan öğrencilerin temel amacı, eğitim sürecinin sonunda bilinçli su tüketiminin önemini anlamak, toplumsal duyarlılığı arttırarak edinilen bilgilerin davranışa dönüştürmelerini sağlamak ve bu bilinci eğitim kurumlarında farkındalık oluşturarak yaygınlaştırmak olacak.

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