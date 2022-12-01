Bilinçsizce yola bırakılan scooterlar trafiği tehlikeye sokuyor

Eskişehir'de her geçen gün kullanımı artan elektrikli scooterlar, bazı vatandaşlar için eğlenceli bir ulaşım aracı olarak görülürken, bilinçsizce parklar trafik seyri açısından tehlike oluşturuyor.

Özellikle gençler tarafından ucuz ulaşım ve pratiklik açısından tercih edilen bu cihazlar, bilinçsizce kullanıldığında ise tehlike oluşturuyor. Kaldırımlara rastgele park edilerek vatandaşların alanını işgal eden bu ulaşım araçları, Eskişehirlilerce sıkça eleştiriliyor. Yollara park edilen scooterlar ise adeta trafiği tehlikeye sokuyor. Yollara ve kaldırıma rastgele park edilen elektrikli scooterların trafikte kazaya yol açabileceğini söyleyen Eskişehirliler ise bu cihazlar için ayrı bir park yeri olması gerektiğini söyleyerek tepkilerini dile getirdi.