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Bin 153 korsan kitap ele geçirildi

Eskişehir’de, polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, korsan kitap sattıkları gerekçesiyle 3 ayrı şahıstan ele geçirilen toplam bin 153 adet kitaba el konuldu.

Eskişehir'de, polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, korsan kitap sattıkları gerekçesiyle 3 ayrı şahıstan ele geçirilen toplam bin 153 adet kitaba el konuldu.


Alınan bilgiye göre; 18 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 3 ayrı tezgahta 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalif' nitelikte bandrolsüz kitaplara rastlanıldı. Polis ekiplerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıstan toplam bin 153 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.


Öte yandan polis ekiplerince şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

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