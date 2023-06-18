Bina görevlilerinin yardımıyla son dakikada sınava yetişti

Eskişehir'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) için kapıların kapanmasına 1 dakika kala bisikletiyle sınav salonunun önüne gelen adaya, bina görevlileri yardım etti.

ÖSYM tarafından tüm Türkiye'de düzenlenen ve milyonlarca adayın başvuru yaptığı YKS'nin ilk oturum sınavı olan TYT, dün sona erdi. Adaylar bugün ise sınavın ikinci oturumunda AYT için ter döktü. Saat 10.15'te başlayan ve 180 dakika sürecek olan sınav için girişler 10.00'da sonlandırıldı. Kapanan kapıların ardından sınav salonlarında öğrenciler ter dökerken, ailelerin telaşlı bekleyişi de başlamış oldu.

Görevlilerin yardımıyla sınava yetişti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek onlar bazı öğrenciler, dakikalar kala sınav binasına giriş yaptı. Koşarak gelen onlarca aday 1 yıl boyunca hazırlandıkları sınava son dakikada girebilirken, bina görevlilerinin bir öğrenciye yardım ettiği anlar takdir topladı. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala bisikleti ile sınava gireceği binanın önüne gelen aday, aceleyle hazırlığını yaptı. Adayın yanına giden bina görevlileri, adaya içeri girmesini ve bisikleti bırakmasını söyledi. Aday, son dakika sınav binasına girerken, kaldırım kenarında bıraktığı bisikleti görevliler tarafından park edildi.