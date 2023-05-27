Binadan düşen beton parçaları mahalleliyi tedirgin etti

Eskişehir'deki bir ara sokakta bulunan binadan düşen beton parçaları, çevre esnafı ve yoldan geçenleri tedirgin ediyor.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan bir binadan düşen beton parçaları tehlike oluşturdu. Binanın önüne belediye görevlileri tarafından güvenlik amacıyla şerit çekilirken, yere düşen parçaların büyük olması gözlere çarptı. Dış cephesinin fazla bakımsız olmadığı gözlemlenen 3 katlı binayla ilgili yorum yapan çevre esnafı, durumun tedirgin edici olduğunu ve önlem alınması gerektiğini aktardı. Beton parçalarının gece saatlerinde düştüğünü belirten vatandaşlar, birisinin kafasına düşmemiş olmasını “şans” olarak yorumladı.

Aşağıdaki dükkân mühürlensin diye binaya kasıtlı zarar verilmesi iddiası

Binadan düşen beton parçalarıyla ilgili çevre esnafı arasındaki bir söylenti ise dikkatleri çekti. Esnafların bir bölümü alt kattaki binanın mühürlenmesi amacıyla belli şahıslar tarafından binaya kasıtlı olarak zarar verildiğini öne sürerken, bir bölümü ise böyle bir duyum almadıklarını ve daha evvelden aynı binadan beton parçalarının düşmüş olduğunu belirtti. Bahsi geçen binanın altındaki dükkânın komşusu ise ortaya atılan iddiaları reddetti.

“Allah korusun birisinin başına da düşebilirdi”

Demirciler Sokak'ta esnaflık yapan Mahmut Doğu, çevredeki esnaflardan aynı binadan daha önce de beton parçaları düştüğü yönünde bilgi edindiğini söyledi. Bu durumun tedirgin edici olduğunu ifade eden Doğu, “Ben yaklaşık 1 senedir buradayım. Açıkçası binanın yıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İlk defa oradan bir parça düştüğünü gördüm. Etrafını da çevirmişler, o zaman fark ettim. Ama çevredeki insanların konuştuğu şeyler var. Demek ki daha önceden böyle şeyler yaşanmış. Görüntü hoş değil, insanları korkutuyor ama dediğim gibi ben binanın kötü durumda olduğunu düşünmüyorum. Yine de bu düşen parça endişe oluşturuyor. Allah korusun birisinin başına da düşebilirdi. Nihayetinde düştüğü yer kaldırım. Gözlemlediğimiz kadarıyla 3 gündür bu parçalar orada duruyor. Sadece biz değil, herkes oradan yürürken bakıyor ve etrafından korkarak geçiyor. Yani bir çözümü varsa yapılması gerekiyor. Bence oradaki parçaların neden düştüğü araştırılmalı” dedi.

Aşağıdaki dükkânın mühürlenmesi amacıyla binaya kasıtlı olarak zarar verilmesi iddiasına da cevap veren Doğu, “Eğer böyle bir şey düşünüldüyse ve yapıldıysa hiç etik değil. Hoş bir şey değil, insanlık dışı bir davranış. Ben bu iddiayı ilk defa duyuyorum, konuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Ancak dediğim gibi, kötü niyetle böyle bir şey yapıldıysa bu çok ayıp” şeklinde konuştu.