Binadan düşen beton parçaları vatandaşı tedirgin ediyor

Eskişehir'de bir ara sokakta bulunan binadan düşen beton parçaları vatandaşları tedirgin etti.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak'ta bulunan bir binadan düşen beton parçaları tehlike oluşturuyor. Eski olduğu gözlemlenen 4 katlı binadan kopan beton parçaları yaklaşık 15 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Merkezi bir konumda olması sebebiyle genellikle insan yoğunluğunun olduğu sokağın boş olması muhtemel bir ciddi yaralanmanın ucuz atlatıldığı yönünde yorumlandı. Kopan parçalar etrafına belediye ekiplerince şerit çekildi. Öte yandan başta binaya giren vatandaşlar olmak üzere insanların şeridi aştıkları gözlemlendi. Kopan beton parçaları kaldırılmayı bekliyor.